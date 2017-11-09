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09 ноября 2017
21:33  09 ноября 2017 0

Следователь на иномарке покалечил инспектора ДПС, протащив его несколько метров по дороге. ВИДЕО

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, сотрудник гибдд, дпс, полиция, гаи гибдд
Инспектор ГИБДД получил травмыФото: depositphotos.com © URA.RU

В Казани следователь на иномарке протащил сотрудника ГИБДД за собой несколько метров, причинив ему травмы. Видео ДТП опубликовал телеграм-канал Hue.

25-летний военный следователь отказался остановить автомобиль по требованию сотрудника ГИБДД, и протащил на своем внедорожнике автоинспектора шесть метров по дороге. Полицейский в результате происшествия чуть не попал под троллейбус. Сейчас пострадавший находится в больнице с травмами, говорится в видеоролике телеграм-канала, опубликованном 8 ноября.

На этого же автоинспектора ранее пожаловался депутат Госдумы Фатих Сибагатулин, заявив, что «лейтенантик» остановил автомобиль чиновника и попросил открыть багажник. Инцидент произошел в конце октября. «Написано «Госдума», а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет, — остановил, заставляет открыть багажник, я, говорит, никого не боюсь, в рот смотрит. Водитель, мой помощник, по своей наивности пошел открывать багажник. Я говорю: «Зачем открываешь? Это же мое личное имущество», — цитирует Сибагатулина телеграм-канал. В соцсети также отмечается, что за 2017 год на автомобиль Сибагатулина было выписано 45 штрафов.

Ранее в Сети была опубликована видеозапись того, как автомобиль с правительственными номерами сбил полицейского в Москве. На съемке видно, что автомобиль даже не пытался тормозить. Инспектор скончался на месте от полученных травм.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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