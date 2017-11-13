Власти ХМАО ищут нового спичрайтера для губернатора Натальи Комаровой. Этот специалист, официально имеющий статус помощника или советника главы региона, отвечает за написание текстов выступлений первого лица — посланий и официальных речей. Об этом 13 ноября «URA.RU» сообщил источник в правительстве округа.
По версии инсайдера, заработная плата на свободной вакансии составляет порядка 70 тысяч рублей в месяц с учетом всех премий и надбавок. Официальное место работы — аппарат губернатора автономного округа. «На данный момент найти необходимого специалиста не удалось и вакансия продолжает быть свободной», — отметил источник.
По словам собеседника, ранее тексты для Комаровой писал выходец из Уфы Антон Чеплыгин, который приступил к своим обязанностям в период работы директора департамента общественных и внешних связей Елены Шумаковой. Сейчас Шумакова находится в отпуске по уходу за ребенком. Чеплыгин также предпочел уволиться.
В департаменте общественных и внешних связей Югры поиски спичрайтера подтверждают лишь косвенно. «В аппарате губернатора давно уже нет штатных единиц с указанным функционалом — есть штатные должности советников и помощников. В обязанности этих сотрудников входит весь функционал по обеспечению деятельности губернатора», — прокомментировали в ведомстве.