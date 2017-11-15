На Ямале 13-летний школьник протаранил больницу на снегоходе

Мальчик сел на снегоход по просьбе своего отца
13-летний житель села Ныда (Надымский район) на снегоходе врезался в стену здания местной больницы. Школьник в аварии получил переломы, помощь ему оказали в том же медучреждении.
Авария случилась из-за того, что по дороге у снегохода заклинило ручку газа. В итоге ребенок не справился с управлением. Сейчас он лечится амбулаторно, пишет ИА «Север Пресс».
Выяснилось, что мальчик сел на снегоход по просьбе своего отца — надо было съездить к родственнику и взять ключи от гаража. Сообщается, что школьник давно умел водить транспортное средство, хотя по закону садиться за руль снегохода можно только с 16 лет. К тому же снегоход не был зарегистрирован в ГИБДД.