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Главные новости Ямала
15:59  15 ноября 2017 0

На Ямале 13-летний школьник протаранил больницу на снегоходе

Батист Дюллар. ХМАО. Тайга, снегоход, поход
Мальчик сел на снегоход по просьбе своего отцаФото: Дмитрий Сотников

13-летний житель села Ныда (Надымский район) на снегоходе врезался в стену здания местной больницы. Школьник в аварии получил переломы, помощь ему оказали в том же медучреждении.

Авария случилась из-за того, что по дороге у снегохода заклинило ручку газа. В итоге ребенок не справился с управлением. Сейчас он лечится амбулаторно, пишет ИА «Север Пресс».

Выяснилось, что мальчик сел на снегоход по просьбе своего отца — надо было съездить к родственнику и взять ключи от гаража. Сообщается, что школьник давно умел водить транспортное средство, хотя по закону садиться за руль снегохода можно только с 16 лет. К тому же снегоход не был зарегистрирован в ГИБДД.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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