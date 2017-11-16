00:29 16 ноября 2017 0

Андрей Турчак захотел увидеть на съезде «Единой России» людей «с земли» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представлять свердловских единороссов на очередном общероссийском съезде «Единой России» будут секретари первичных ячеек. Новые правила по выдвижению делегатов общероссийского съезда «ЕР» были озвучены в среду, 15 ноября на заседании свердловского регионального политсовета.

«Вы, когда будете проводить отчетно-выборные собрания ячеек, думайте, в том числе и о том, кого бы вы хотели назвать своим делегатом на съезд партии в Москве. Это будут 11 человек, секретари первичных партийных ячеек, которые себя активно проявили в повседневной работе», — пояснил членам регионального политсовета секретарь отделения Виктор Шептий. Он добавил, что это требование Москвы — новому руководству партии (секретарь президиума генерального совета Андрей Турчак) хотелось бы видеть на съезде именно людей «с земли».

Делегатов выберут по принципу: один человек от пяти тысяч членов партии. По мнению главы свердловского отделения, регион должны представлять люди, которые «смогут и впечатлениями поделиться, и что-то рассказать интересное, поделиться со СМИ». Федеральный съезд партии состоится в Москве 22 и 23 декабря.

«URA.RU» Виктор Шептий пояснил, что выдвижение именно секретарей «первичек» не является новацией. Кроме официальных делегатов, на съезд поедут руководители регионального политсовета, губернатор Евгений Куйвашев.

Кандидатуры тех, кто поедет на съезд, будут утверждены на областной партийной конференции ЕР — она пройдет в Екатеринбурге 9 декабря. Как ожидается, 20 ноября в том или ином виде может быть поднят вопрос об отставке секретаря исполкома ЕР Александра Косинцева. Это произойдет в ходе встречи Андрея Турчака с руководством региональных отделений УрФО. Кроме того, предметом обсуждения федерального и регионального руководства может стать доклад по итогам выборов в Свердловской области в 2017 году: выводы в нем негативные и ожидается очень «жесткое» его обсуждение.