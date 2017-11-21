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21 ноября 2017
12:00  21 ноября 2017 0

Путин сообщил о завершении военной операции в Сирии

Фото: официальный сайт президента РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Президент России Владимир Путин говорит о приближении к завершению операции в Сирии. Об этом он заявил в ходе встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщается на сайте президента.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
Фото: официальный сайт президента России

Путин отметил, что совместная работа Сирии и России по борьбе с террористами завершается, хотя о полной победе говорить еще рано. «Думаю, теперь самое главное, конечно, перейти к политическим процессам, и с удовлетворением отмечаю вашу готовность работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования», — приводит слова президента «Федеральное агентство новостей».

В свою очередь Башар Асад сказал, что за период операции были достигнуты большие успехи, передает RT. «Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее», — добавил он.

Как отмечают эксперты, военная кампания, которую Россия провела в Сирии, оказалась успешной с имиджевой и политической точек зрения. По их словам, нам удалось нанести сокрушительный удар по террористам, значительно ослабив их. Также они отметили, что сирийская кампания позволит России стать ведущим производителем вооружения, оттеснив на вторые позиции США.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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