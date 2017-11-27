Мужчина заживо сжег жену и трех маленьких дочек в Сибири

10:47 27 ноября 2017 0

В огне погибли четверо, еще двое пострадали Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В отношении жителя Томской области возбуждено уголовное дело по факту. Мужчину подозревают в жестоком убийстве 28-летней супруги и трех маленьких дочерей.

Преступление совершено 26 ноября этого года в поселке Маркелово Шегарского района. Сыщики полагают, что в ходе ссоры подозреваемый облил жену воспламеняющейся жидкостью и поджег.

В итоге погибли женщина, а также трое детей в возрасте одного года, пяти и шести лет погибли. Гостившая в доме женщина и сам подозреваемый находятся в больнице в тяжелом состоянии, пишет «Газета.ру». Вследствие этого предполгаемый преступник пока не может быть допрошен, мера пресечения ему также не избрана.

На месте ЧП ведут работу следователи. Расследование уголовного дела продолжается.