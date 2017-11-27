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27 ноября 2017
26 ноября 2017
Главные новости Москвы
10:47  27 ноября 2017 0

Мужчина заживо сжег жену и трех маленьких дочек в Сибири

События на Майдане. Киев, пламя, огонь, украина в огне
В огне погибли четверо, еще двое пострадалиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В отношении жителя Томской области возбуждено уголовное дело по факту. Мужчину подозревают в жестоком убийстве 28-летней супруги и трех маленьких дочерей.

Преступление совершено 26 ноября этого года в поселке Маркелово Шегарского района. Сыщики полагают, что в ходе ссоры подозреваемый облил жену воспламеняющейся жидкостью и поджег.

В итоге погибли женщина, а также трое детей в возрасте одного года, пяти и шести лет погибли. Гостившая в доме женщина и сам подозреваемый находятся в больнице в тяжелом состоянии, пишет «Газета.ру». Вследствие этого предполгаемый преступник пока не может быть допрошен, мера пресечения ему также не избрана.

На месте ЧП ведут работу следователи. Расследование уголовного дела продолжается.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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