Матчи ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут останавливать из-за расизма фанатов

18:07 27 ноября 2017 0

Впервые в истории футбола судья сможет прервать или отменить матч Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино сообщил, что теперь судьи смогут прервать или отменить матч в случае расистского поведения фанатов. Если игра будет прервана, ее перенесут на другой день. Такое право судьи получили впервые в истории чемпионатов мира, сообщает РБК.

«Когда мы говорим о честной игре, необходимо также упомянуть и антидискриминационные и антидопинговые мероприятия», — отмечает глава FIFA.

Инфантино надеется, что чемпионат мира по футболу 2018 года в России пройдет без допинговых скандалов и будет «чистым».