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27 ноября 2017
18:07  27 ноября 2017 0

Матчи ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут останавливать из-за расизма фанатов

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, рефери, битва роботов, робот
Впервые в истории футбола судья сможет прервать или отменить матчФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино сообщил, что теперь судьи смогут прервать или отменить матч в случае расистского поведения фанатов. Если игра будет прервана, ее перенесут на другой день. Такое право судьи получили впервые в истории чемпионатов мира, сообщает РБК.

«Когда мы говорим о честной игре, необходимо также упомянуть и антидискриминационные и антидопинговые мероприятия», — отмечает глава FIFA.

Инфантино надеется, что чемпионат мира по футболу 2018 года в России пройдет без допинговых скандалов и будет «чистым».

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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