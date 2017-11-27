Подполковник полиции подрался с гаишником из-за пьяной дамы

20:52 27 ноября 2017 0

Подполковник полиции пытался помочь пьяной нарушительнице Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Уфе подполковник полиции избил сотрудника ГИБДД, пытаясь освободить от наказания свою подругу, задержанную за пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Башкортостан.

По данным ведомства, инспектор ГИБДД остановил автомобиль Kia Rio, которым управляла пьяная женщина. Задержанная автоледи попросила помощи у своего знакомого — подполковника МВД. Офицер, несмотря на глубокую ночь, оперативно прибыл на место инцидента и потребовал освободить нарушительницу. Получив отказ, он ударил сотрудника ГИБДД коленом в пах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследование продолжается.