Глава ГИБДД заявил о праве граждан снимать полицейских на видео

04:41 28 ноября 2017 0

Инспекторов ГИБДД по-прежнему можно снимать на видео Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инспектор ДПС не имеет права запретить водителю видеосъемку. Об этом заявил начальник Госавтоинспекции Михаил Черников в ответ на сообщения о том, что из административного регламента ГИБДД исключили норму о том, что полицейский не должен препятствовать съемке.

По словам главы ведомства, право граждан на получение, передачу, производство и распространение информации прописано в Конституции, пишут «Известия» со ссылкой на письмо за подписью Черникова, которое Госавтоинспекция разослала в региональные подразделения. Документ разъясняет право участников дорожного движения проводить фото- и видеосъемку, а также аудиозапись взаимодействия с сотрудником полиции.

При этом в ведомстве подтвердили, что норма, которая обязывает сотрудника полиции не препятствовать съемке, действительно исключена из регламента ГАИ, однако это не означает, что водитель не имеет права включить камеру или диктофон. Силовиков запрещено снимать лишь во время спецопераций и на засекреченных объектах.