08:30 30 ноября 2017 0

ХК «Югра» уже несколько лет не может выйти в плей-офф КХЛ Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Югорский хоккейный клуб «Югра», выступающий в КХЛ и обходящийся бюджету ХМАО более чем в 750 млн рублей в год, просит у югорского правительства увеличить финансирование. Об этом 29 ноября «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, руководство клуба рассчитывает получить из бюджета округа еще 300 млн рублей, что поднимет общее годовое финансирование более чем на 1 млрд рублей.

Подтвердить или опровергнуть информацию источника на момент публикации материала не удалось. Генеральный директор ХК «Югра» Василий Филипенко недоступен для звонков. В департаменте общественных и внешних связей Югры сообщили, что клуб действительно получит дополнительное финансирование, но оно пойдет на развитие массового детского спорта в Югре.

«На спортивную сферу из бюджета направлены дополнительные 632 млн рублей. В их числе средства на хоккейный клуб „Югра“, который получит финансирование прежде всего на поддержку детско-юношеского хоккея как одного из самых результативных и привлекательных для молодого поколения видов спорта», — говорится в сообщении департамента.

Как ранее сообщало агентство, в этом сезоне клуб поставил сразу несколько антирекордов, проиграв с разгромным счетом «Авангарду» (5-0) и хоккейному клубу «СКА» (1-9).

Отсутствие положительных результатов и достижений клуба при его крупном бюджетном финансировании (порядка 700-800 млн рублей в год) стали поводом для общественной критики. Общественниками и политиками были озвучены предложения перенести базу «Югры» в Сургут или вовсе закрыть клуб.

В марте 2017 года в КХЛ был поднят вопрос об исключении «Югры» из лиги, однако этого не произошло. Отметим, «Мамонты» уже три года подряд не могут выйти в зону плей-офф, занимая нижние строчки турнирной таблицы.