16:45 29 ноября 2017 0

Игроки отказываются надевать футболки с символикой в поддержку солдат АТО Фото: Валерий Мякотенко

Представители харьковских футбольных фанатов из группировки Kharkiv City Patriots и организации националистов «Національний корпус» заблокировали выезд автобуса с игроками команды «Шахтер» со стадиона «Металлист».

Об этом сообщает сайт football24.ua. Фанаты объявили спортсменам ультиматум: если футболисты не наденут на ближайшем матче футболки в поддержку украинских солдат, воюющих в зоне АТО, то с ними расправятся.

Полузащитник клуба Тарас Степаненко пообещал переодеться, а защитник Ярослав Ракицкий отказался разговаривать с фанатами. Известно, что ранее Ракицкий уже неоднократно подвергался нападкам фанатов из-за того, что отказывается петь гимн Украины. А в 2014 году он отказался играть за сборную Украины. «Знаете, я возможно и какой-то неправильный. Но для меня моя страна — это Донбасс. Никто не будет спорить, что это уникальное место. У людей, выросших там, особый менталитет, свои понятия. За „Шахтер“ я готов отдавать себя всего без остатка. Но я не могу играть за сборную бандеровцев», — подчеркнул он.

Харьковские ультрас пригрозили футболистам расправой за отсутствие патриотизма Фото: football24.ua

После начала военных действий на Украине и после того, как Донецк ушел из-под власти Киева, донецкий футбольный клуб «Шахтер» начал тренироваться во Львове, позже он перебрался в Харьков. Футболистам неоднократно предлагали надеть футболки с символикой в поддержку солдат АТО, но они каждый раз отказывались.

Харьковские ультрас стали печально известны 2 мая 2014 года в Одессе, куда приехали на игру своей команды. По свидетельству очевидцев, именно харьковские ультрас играли ключевую роль в событиях у Дома профсоюза, где заживо были сожжены 42 человека из числа антимайдановцев.