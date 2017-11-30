14:51 30 ноября 2017 0

Депутаты Асбестовской гордумы начали исполнять предвыборные обещания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Асбестовской городской думы 30 ноября приняли решение о создании рабочей группы по вопросу о проведении референдума местного значения по вопросу о строительстве в муниципалитете сурьмяного завода. Как заявил «URA.RU» депутат местного парламента Наталья Крылова, вопрос не прошел предварительное обсуждение в профильных комиссиях и не был включен в повестку дня. Его рассмотрение инициировали непосредственно на заседании противники строительства.

Крылова уточнила, что в случае проведения референдума в день выборов президента РФ на его организацию необходимо будет выделить 1,5 миллиона рублей. При назначении плебисцита на любой другой день расходы вырастут в два раза — до 3 миллионов рублей.

Как ранее сообщало «URA.RU», проект строительства завода по производству триоксида сурьмы на территории округа реализует ООО «Национальная сурьмяная компания» (ООО «НСК», 50% компании принадлежит бизнесмену Игорю Ротенбергу). Против планов компании выступает группа местных политиков под руководством Натальи Крыловой. Проведение референдума стало главным лозунгом этой группы на прошедших в сентябре 2017 года выборах в местную думу. По итогам кампании оппозиционеры получили большинство мандатов.

Представители ООО «НКС» обещали подготовить комментарий для «URA.RU» по поводу принятого гордумой решения в кратчайшие сроки.