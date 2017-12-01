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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
15:37  01 декабря 2017 0

Бабушкина поссорится с председателем Счетной Палаты ради нескольких мужчин из Москвы

Законодательное собрание СО. Екатеринбург, новоторженцева елена
Елене Новоторженцевой весьма удобно жилось на площадях Заксобрания — все обеспечение ложилось на хозяйку зданияФото: Анна Майорова © URA.RU

Счетная палата Свердловской области планирует сменить место своей дислокации. С 1-го и 7-го этажей здания Законодательного собрания на улице Бориса Ельцина, 10, контрольный орган переедет в здание на Московской, 11. В 2018 году помещения в нем более чем на 100 млн рублей приобретет МУГИСО — это подразумевает программа управления госсобственностью, утвержденная региональным правительством.

В освободившихся кабинетах, как ожидается, разместятся приемные депутатов Госдумы. Одна — председателя комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова — уже работает в 128 кабинете на первом этаже Заксобрания.

В администрации губернатора утверждают, что председатель Счетной палаты Елена Новоторженцева оказалась крайне недовольна переменами. «Она ведь была на полном хозрасчете Заксобрания — вода, свет и многое другое за счет Бабушкиной [Людмилы, спикер Заксобрания]. А это надо тратить на непрофильные вещи выделяемый тебе бюджет. Так уже живут отдельные министры наши — может, поделятся опытом», — рассказал знакомый областной чиновник.

Дозвониться до Елены Новоторженцевой сегодня не получилось — она не отвечает на сотовый. В Заксобрании также пока не рассказывают, какие депутаты Госдумы получат свои приемные в здании под «Хайяттом».

Антон Ольшанников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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