{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 декабря 2017
Главные новости Москвы
22:47  02 декабря 2017 0

Лавров признался, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, лавров сергей
Сергей Лавров является ярым поклонником футболаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на чемпионате мира по футболу в 2018 году будет болеть за «красивую игру». Об этом он рассказал белорусским журналистам.

«Я буду болеть за красивую игру», — сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос корреспондента телеканала СТВ, кто станет чемпионом в следующем году. При этом Лавров выразил надежду, что на чемпионате победит сильнейший.

В 2018 году Россия примет чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля. Игры пройдут в 11 российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Саранске.

По итогам состоявшейся накануне жеребьевки сборная России попала в группу с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Как ранее писало «URA.RU», в Екатеринбурге первый матч пройдет между сборными Египта и Уругвая, он состоится 15 июня. Следующий матч между командами Перу и Франции пройдет 21 июня. Команды Японии и Сенегала встретятся в столице Среднего Урала 24 июня, а 27 июня пройдет матч «Мексика — Швеция».

Лавров является ярым поклонником футбола, он болеет за столичный «Спартак» и хотя бы раз в неделю старается сам выйти на поле, чтобы поиграть в футбол, сообщает сайт «Вести.ru».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров