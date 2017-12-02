22:47 02 декабря 2017 0

Сергей Лавров является ярым поклонником футбола Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на чемпионате мира по футболу в 2018 году будет болеть за «красивую игру». Об этом он рассказал белорусским журналистам.

«Я буду болеть за красивую игру», — сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос корреспондента телеканала СТВ, кто станет чемпионом в следующем году. При этом Лавров выразил надежду, что на чемпионате победит сильнейший.

В 2018 году Россия примет чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля. Игры пройдут в 11 российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Саранске.

По итогам состоявшейся накануне жеребьевки сборная России попала в группу с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Как ранее писало «URA.RU», в Екатеринбурге первый матч пройдет между сборными Египта и Уругвая, он состоится 15 июня. Следующий матч между командами Перу и Франции пройдет 21 июня. Команды Японии и Сенегала встретятся в столице Среднего Урала 24 июня, а 27 июня пройдет матч «Мексика — Швеция».

Лавров является ярым поклонником футбола, он болеет за столичный «Спартак» и хотя бы раз в неделю старается сам выйти на поле, чтобы поиграть в футбол, сообщает сайт «Вести.ru».