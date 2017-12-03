05:31 03 декабря 2017 0

Автомобиль Aston Martin DB5, прежде, чем поменять хозяина, успел проехать 4 тыс. км. Фото: официальный сайт аукционного дома Bonhams

В Великобритании с аукциона ушел первый автомобиль одного из основателей группы The Beatles Пола Маккартни. Aston Martin 1964 года обошелся покупателю в 1,8 млн долларов.

По информации RT, торги организовал аукционный дом Bonhams. Принадлежавший известному музыканту автомобиль 1964 года выпуска проехал более 4 тыс. км, а в дальнейшем был приобретён британским ведущим Крисом Эвансом.

Как отмечает издание, самый дорогой Aston Martin — DBR1, выпущенный в 1956 году, ранее был продан за 22,5 млн долларов, а Bentley 1959 года, ранее принадлежавший Элтону Джону, ушел с молотка всего за 350 тысяч фунтов.