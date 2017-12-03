{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 декабря 2017
02 декабря 2017
Главные новости Москвы
05:31  03 декабря 2017 0

Aston Martin Пола Маккартни продали почти за 2 млн долларов. ФОТО

Автомобиль Aston Martin DB5, прежде, чем поменять хозяина, успел проехать 4 тыс. км.Фото: официальный сайт аукционного дома Bonhams

В Великобритании с аукциона ушел первый автомобиль одного из основателей группы The Beatles Пола Маккартни. Aston Martin 1964 года обошелся покупателю в 1,8 млн долларов.

По информации RT, торги организовал аукционный дом Bonhams. Принадлежавший известному музыканту автомобиль 1964 года выпуска проехал более 4 тыс. км, а в дальнейшем был приобретён британским ведущим Крисом Эвансом.

Как отмечает издание, самый дорогой Aston Martin — DBR1, выпущенный в 1956 году, ранее был продан за 22,5 млн долларов, а Bentley 1959 года, ранее принадлежавший Элтону Джону, ушел с молотка всего за 350 тысяч фунтов.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров