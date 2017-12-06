16:46 06 декабря 2017 0

Алексей Лиханов стал мэром Фото: Владимир Жабриков

Депутаты Верхотурской гордумы 6 декабря избрали главой города спикера местной думы Алексея Лиханова.

Как сообщили «URA.RU» в гордуме, за его кандидатуру проголосовало 10 из 13 присутствовавших в зале депутатов. Двое были против, один — воздержался.

Алексей Лиханов станет «сильным» мэром и возглавит городскую администрацию, сложив депутатские полномочия. В связи с этим ликвидирована действовавшая до сегодняшнего дня в муниципалитете «двуглавая» система власти. Она подразумевала, что глава города одновременно является спикером и руководит гордумой, а депутаты заключают контракт с сити-менеджером, который управляем городским хозяйством.

В предыдущие годы заводились уголовные дела против трех предыдущих сити-менеджеров: Александра Пивоварова, Сергея Лобусова и Владислава Фахрисламова. Они уходили в отставку досрочно. 30 августа верхотурские депутаты неожиданно отстранили от должности последнего в истории муниципалитета главу администрации Василия Сизикова.