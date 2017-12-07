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07 декабря 2017
06 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
19:23  07 декабря 2017 0

Лучший работник губернатора Куйвашева и топ федерального СМИ запустила свой бренд

Пресс-конференция, посвященная юбилею первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Екатеринбург, картуз мария, тасс
Талантливый медиаменеджер Мария Картуз — еще и хлебосольная хозяйкаФото: Анна Майорова © URA.RU

Некогда самый ответственный и эффективный из работников губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, его бывший пресс-секретарь, ныне (с конца сентября 2017 года) — директор уральского филиала информационного агентства ТАСС Мария Картуз — открыла в себе неожиданный талант. С этого года она заготавливает «консервы» на зиму — варенье и соленья — под собственным брендом.

Варенье "Марусин сад". Екатеринбург, варенье, марусин сад
Такой вкуснятины пока нет ни у кого из представителей свердловской власти
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стандартные банки производства компании ИКЕА забрендированы специально отпечатанными в типографии наклейками. Надпись «Марусин сад» на стикерах сопровождает шуточное «Made in Koptyaki» (в деревне-спутнике Екатеринбурга, по информации «URA.RU», Картуз выращивает урожай, который затем и консервирует) и подпись от руки о содержимом банки — все это окружено рисунком из цветов и листьев

На такую самореализацию, как призналась «URA.RU» Мария Картуз, ее уже давно подтолкнули друзья. «Я очень люблю гостей, а гости мои соленые огурчики! Так и повелось, что приехал гость, уехал с банкой соленьев. Как-то сидели шутили, что пора уже собственный брэнд выдумывать, а друзья взяли и отрисовали этикетку. Теперь дарю именные баночки. Приятно же, когда такая красота в холодильнике стоит. Ну, а раз есть огурцы, то куда деться, надо и варенье варить», — рассказала хлебосольная хозяйка.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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