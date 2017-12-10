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10 декабря 2017
09 декабря 2017
08 декабря 2017
12:58  10 декабря 2017 0

На челябинской трассе в снегопад застряли два автобуса с детьми. ФОТО

Эвакуацию провели по встречной полосеФото: пресс-служба МВД РФ

Два автобуса с детьми оказались заблокированы на федеральной трассе М-5 «Москва — Челябинск», где 9 декабря образовался многокилометровый затор. Полицейские приняли решение их эвакуировать, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Сотрудники ГИБДД обеспечили первоочередной проезд двум автобусам с 36 детьми, «учитывая возможную опасность, которая могла грозить несовершеннолетним от многочасового, в течение почти суток, нахождения в условиях чрезвычайной ситуации», — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Правоохранители перекрыли движение по одной из встречных полос и организовали эвакуацию застрявших автомобилей. Всего в высвобождении заблокированных автобусов с детьми участвовали девять экипажей дорожно-патрульной службы.

Отметим, трасса М-5 остается закрытой для фур из-за снегопада. Ограничение, установленное 9 декабря, продлили до 15:00 сегодняшнего дня, сообщили в региональном МЧС. Грузовым автомобилям временно запрещено движение на участке с 1548 по 1780 километр трассы М-5 «Урал» — от границы с Башкортостаном до поворота на Миасс. Спасатели предупредили, что время окончания ограничения может быть изменено, если снегопад не прекратится.

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Автобусам с детьми обеспечили сопровождение Фото: пресс-служба МВД РФ

Юрий Викторов
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