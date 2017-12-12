После встречи президенты пожали руки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил ему благодарность на русском языке. Встреча лидеров двух стран прошла в Анкаре, они обсуждали обострение на Ближнем Востоке.
«Спасибо», — с улыбкой заключил Эрдоган, обращаясь к Путину, после выступления российского лидера. После этого главы государств обменялись рукопожатием, сообщает RT.
Турецкий лидер заговорил по-русски на 13 минуте 33 секунде ролика.
Ранее в Сети появилось видео, в котором Владимир Путин уронил стул своего турецкого коллеги. Глава РФ, по всей видимости, хотел оказать президенту Турции любезность, но в результате оба попали в неловкую ситуацию.