Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган задремал во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Киеве.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как Эрдоган несколько раз зевает во время выступления Порошенко, после чего и вовсе начинает засыпать, сообщает «Федеральное агентство новостей».
В ответ президент Украины несколько раз стучит по стулу, чтобы разбудить Эрдогана, пишет агентство Nation News.
Эрдоган приехал в Киев 9 октября. Лидеры Турции и Украины подписали план развития двусторонних отношений на 2017—2019 годы, отмечает телеканал 360.