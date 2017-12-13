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13 декабря 2017
22:28  13 декабря 2017 2

Российские коммунальщики насмешили Интернет своими «нанотехнологиями». ВИДЕО

Ночная уборка улиц от снега. Екатеринбург, уборка снега, чистка дороги, коммунальные службы
Коммунальщики объяснили свои действия оперативной борьбой с гололедомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В подмосковном поселке Новосиньково коммунальщики рассмешили жителей необычным способом посыпки дороги песком. Усевшись в кузов движущегося грузовика, двое работников вручную разбрасывали песок по проезжей части. Очевидцы сняли процесс на видео.

«Это было возле дома №44. Я увидел, что едет машина, а в кузове везет рабочих. Когда они подъехали ближе, я понял, что они разбрасывают песок», — рассказал порталу «Подмосковье сегодня» очевидец Антон Фуряев.

Местные жители теперь шутят над рабочими, говоря, что они используют в работе «нанотехнологии». Сами же коммунальщики объяснили такой подход к работе необходимостью оперативно справиться с гололедом.

«Большая машина с автоматикой сюда не пролезет — побьет припаркованные авто. Поэтому решили действовать так: машина тихо едет, люди лопатами раскидывают песок», — пояснил директор МУ «Синьковское благоустройство» Виктор Зякин.

Аналогичный способ борьбы с гололедом могли наблюдать не так давно и жители Тюмени, где рабочие, усевшись в ковш трактора, руками разбрасывали реагент. Покатушки дворников, происходившие рядом со зданием правительства Тюменской области, тоже попали на видео.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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