15:56 14 декабря 2017 0

Юридическое название S7 Airlines — ПАО «Авиакомпания „Сибирь“» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пассажирский самолет, сообщивший о разгерметизации салона на высоте 11300 метров и резко спустившийся до 3000 метров, действительно принадлежал российской авиакомпании S7 Airlines. Об этом рассказал telegram-канал Mash. Воздушное судно следовало из Москвы в Екатеринбург, речь идет о рейсе S7-55.

Инцидент произошел 12 декабря. В воздухе на высоте 11 тысяч метров в кабине пилотов сработал датчик о разгерметизации салона. За 13 минут лайнер опустился на 8.2 километра. На высоте трех тысяч метров ситуация стабилизировалась. Источник «URA.RU» сообщил, что речь идет о рейсе авиакомпании S7.

На графике полета «Аэробуса» можно увидеть, что в работе воздушного судна случились серьезные неполадки. В аэропорту стало ясно, что падения давления в салоне не было. Предполагается либо нарушение в работе датчика, либо наличие скрытого дефекта. В настоящее время самолет отстранен от полетов, с ним работают специалисты.