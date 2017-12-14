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14 декабря 2017
15:56  14 декабря 2017 0

Инсайд «URA.RU» подтвердился. Самолет, в котором произошла разгерметизация, принадлежал S7 Airlines

Первый споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиа, сибирь, S7
Юридическое название S7 Airlines — ПАО «Авиакомпания „Сибирь“»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пассажирский самолет, сообщивший о разгерметизации салона на высоте 11300 метров и резко спустившийся до 3000 метров, действительно принадлежал российской авиакомпании S7 Airlines. Об этом рассказал telegram-канал Mash. Воздушное судно следовало из Москвы в Екатеринбург, речь идет о рейсе S7-55.

Инцидент произошел 12 декабря. В воздухе на высоте 11 тысяч метров в кабине пилотов сработал датчик о разгерметизации салона. За 13 минут лайнер опустился на 8.2 километра. На высоте трех тысяч метров ситуация стабилизировалась. Источник «URA.RU» сообщил, что речь идет о рейсе авиакомпании S7.

На графике полета «Аэробуса» можно увидеть, что в работе воздушного судна случились серьезные неполадки. В аэропорту стало ясно, что падения давления в салоне не было. Предполагается либо нарушение в работе датчика, либо наличие скрытого дефекта. В настоящее время самолет отстранен от полетов, с ним работают специалисты.

График полета «Аэробуса» авиакомпании «Сибирь»
Фото: веб-сервис flightradar

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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