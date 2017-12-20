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20 декабря 2017
19 декабря 2017
09:01  20 декабря 2017 0

В России хотят создать специальные суды для детей-преступников

Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, заключенные, колония, тюрьма, зеки, лысые, бритые, уголовники
В воспитательную колонию малолетки будут попадать только после решения спецсудаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России в ближайшее время могут появиться специальные уголовные суды для лиц младше 18 лет. С инициативой выступили общественники, которые также предложили оставлять в воспитательных колониях малолетних преступников до 21 года.

Как заявили члены рабочей группы по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних Общественного совета при детском омбудсмене в РФ, к несовершеннолетним правонарушителям нужен особый подход. Глава группы Сталина Гуревич рассказала «Коммерсанту», что подросток, впервые совершивший преступление, «часто нуждается не в репрессиях, а в воспитательных мерах». Она напомнила, что у Уголовном кодексе РФ есть статья о передаче ребенка родителям для принятия воспитательных мер, но судами она никогда не используется. «Нельзя, чтобы одни и те же судьи судили и уголовников, и детей», — рассказала Гуревич. Выводы рабочек группы поддерживают и другие юристы. Они предлагают не создавать отдельные суды, а в каждом суде иметь судью, который может разобрать уголовное дело несовершеннолетнего преступника.

Гуревич также рассказала, что члены рабочей группы подготовили изменения в УК и УПК РФ, согласно которым повышается предельный возраст отбывания наказания в воспитательной колонии — с 18 лет до 21 года. «Детей в 18 лет выкидывают из воспитательной колонии в колонию общего или строгого режима, и они попадают в среду, которая совершенно не подходит для их возраста», — подчеркивает эксперт.

Ранее общественники предлагали предоставить осужденным, которые встретили совершеннолетие за колючей проволокой дать возможность отбывать наказание до конца срока в колониях-поселениях, либо оставить их до конца срока в воспитательной колонии.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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