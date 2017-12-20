Французские акционеры не смогли попасть на открытие своего гипермаркета в Перми

«Леруа Мерлен» не получил разрешения на ввод в эксплуатацию
Открытие гипермаркета «Леруа Мерлен» в Перми переносится из-за затянувшегося ответа надзорных ведомств. Французские акционеры компании смогли поприсутствовать лишь на техническом открытии молла.
Как сообщает «Коммерсант», ООО «Леруа Мерлен Восток» 19 декабря не смогло получить разрешение на ввод гипермаркета в эксплуатацию. Городские власти обещают, что вопрос решится в течение «ближайших дней».
Необходимость открытия 20 декабря была вызвана тем, что сегодня был запланирован приезд акционеров из Франции. Посетителей гипермаркет начнет принимать лишь после получения разрешения на ввод.