Пермский планетарий закрывается на ремонт

Планетарий берет отпуск на месяц
В Перми планетарий закрывается на масштабный ремонт. Он продлится почти месяц.
«С 5 по 28 ноября Звездный зал закрывается для проведения ремонтных работ. Будем рады видеть вас с 29 ноября», — говорится на странице планетария в соцсети «ВКонтакте».
По данным с сервиса закупок, в зрительном зале планируют обновить пол. На работы потратят чуть более миллиона рублей.
