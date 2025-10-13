13 октября 2025

Пермский планетарий закрывается на ремонт

Планетарий берет отпуск на месяц
Планетарий берет отпуск на месяц

В Перми планетарий закрывается на масштабный ремонт. Он продлится почти месяц.

«С 5 по 28 ноября Звездный зал закрывается для проведения ремонтных работ. Будем рады видеть вас с 29 ноября», — говорится на странице планетария в соцсети «ВКонтакте».

По данным с сервиса закупок, в зрительном зале планируют обновить пол. На работы потратят чуть более миллиона рублей.

