Пермяки стали реже торговаться при покупке квартиры

В Перми продавцы квартир на вторичном рынке стали реже делать скидки. С июля по сентябрь 2025 года количество объявлений, в которых владельцы жилья готовы идти на торг снизилось на 9,1 процентного пункта по сравнению со вторым кварталом этого же года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«В Перми в третьем квартале 2025 года срок экспозиции готовой квартиры вырос на 11% и составил 83 дня. На фоне этого снижается доля объявлений, в которых продавцы готовы к скидкам — минус 9,1 процентного пункта», — сообщили аналитики.
При этом стало больше квартир, продавцы которых увеличивают цену. Доля таких лотов выросла на 1,7 процентного пункта. Но те, кто готовы идти на торг, увеличивают скидку. Средний дисконт вырос на 0,1 процентного пункта до 4,8%.
