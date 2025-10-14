Пермякам расскажут об известных бизнесменах, чьи могилы снесли ради зоопарка

В Перми пройдет научно-популярная лекция, на которой расскажут о судьбах предпринимателей, похороненных на Архиерейском кладбище. На его территории до последнего времени располагался Пермский зоопарк. Проведет встречу историк Нина Баяндина.
«Потомственные почетные граждане, пермские купцы 1-й гильдии: Иван Любимов, Александр Кропачев, Василий Нассонов, Константин Назаров, Иван Вилесов за свою жизнь сделали немало добрых дел. Они основывали предприятия и строили пароходы, открывали пути для перевозки грузов и устанавливали торговые связи с разными регионами, помогали развитию народного просвещения и обретению веры», — говорится в анонсе встречи. Лекция пройдет в Музее Архиерейского квартала на Комсомольском проспекте, 6. Начало в 14:00 19 октября.
Музей Архиерейского квартала в Перми занимается изучением истории духовного центра города. На этой территории стояли собор, архиерейские дома, было расположено кладбище, где хоронили уважаемых и известных горожан. В 1931 году здесь разместили зоопарк, уничтожив погост. В 2025 году зоосад перенесли на новое место. Сейчас археологи планируют провести свои изыскания на месте старинного кладбища. После этого власти намерены обустроить на территории квартала новый сквер с различным зонированием, в том числе и местом памяти.
