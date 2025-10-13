13 октября 2025

В Минтербезе Пермского края разоблачили фейк о запрете на выезд мужчин

Сообщение о запрете на выезд оказалось фейком
Сообщение о запрете на выезд оказалось фейком

Центр управления регионом (ЦУР) Пермского края выявил в соцсетях фейковую информацию о якобы введенном временном запрете на выезд мужчин от 18 до 30 лет за пределы региона. Министерство территориальной безопасности Прикамья опровергло опубликованную информацию. Сообщение сопровождалось поддельным документом. Об этом сообщается в telegram-канале ЦУРа.

«В Министерстве территориальной безопасности Пермского края опровергли информацию о каких-либо ограничениях для мужчин призывного возраста. Никаких запретов на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет из Пермского края не вводилось, — приводит цитату ведомства ЦУР.

По данным ЦУРа, поддельный документ был оформлен на бланке правительства и содержал подпись Ольги Антипиной. Власти просят граждан быть бдительными и проверять информацию, чтобы не поддаваться панике и избежать распространения ложных слухов.

