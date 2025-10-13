Врач Литвинов предупреждает пермяков о риске передозировки «витамином солнца»

С приходом осени при отсутствии солнца многие жители Перми сталкиваются с дефицитом витамина D, который еще называют «витамином солнца». Восполнить его помогают различные биологические добавки. Но их передозировка может стать опасной для здоровья, говорит кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.
«Многие в попытке улучшить свое самочувствие, начинают принимать витамин D без консультации с врачом, думая, что, раз они живут в северных регионах, значит, в их организме его недостаточно. На самом деле этот элемент мы получаем не только от солнечных лучей, но и из пищи: рыбы, яиц, молока, поэтому не у всех его мало. А вот передозировка очень опасна, так как он регулирует уровень кальция в организме, который начинает откладываться во внутренних органах и тканях», — цитирует ученого пресс-служба Пермского Политеха.
Контролировать свой уровень витамина в крови нужно и тем, у кого наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом, так как съедаемые в любых дозах витамины могут просто не усваиваться. Лабораторное исследование определит, достаточна ли суточная норма или требуется ее увеличение.
Для оптимального усвоения витамина D Литвинов советует сочетать его с продуктами, содержащими полезные жиры: авокадо, орехи, жирная рыба. Растительное масло, принятое одновременно с витамином D, также существенно повысит его биодоступность. А вот принимать «витамин солнца» одновременно с витаминами А и Е не рекомендуется.
