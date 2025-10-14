Пермский Роспотребнадзор назвал шиповник аналогом ягод годжи и асаи

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали о пользе шиповника. Оказывается, он занимает лидирующие позиции по содержанию витамина C — в 100 граммах плодов содержится до 426 мг этого витамина, что в несколько раз превышает его количество в лимонах (53 мг на 100 г). Эксперты отмечают, что по своим полезным качествам шиповник может стать достойной отечественной альтернативой таким популярным суперфудам, как ягоды годжи и асаи.
«Благодаря такому высокому содержанию витамина C, шиповник рекомендуется для профилактики простудных заболеваний. В составе плодов также присутствует витамин K, способствующий нормальной свертываемости крови и процессам минерализации костей, а также витамин E, который стимулирует выработку гемоглобина и замедляет процессы старения в организме. Яркая красно-оранжевая окраска шиповника обусловлена наличием натуральных пигментов — ликопина и бета-каротина, положительно влияющих на здоровье глаз и состояние кожи», — сообщает ведомство на официальном сайте.
Минеральный состав шиповника также весьма разнообразен: он содержит калий, кальций, железо, магний, фосфор, марганец, медь и цинк. Регулярное употребление шиповника способствует укреплению иммунной системы, улучшению обмена веществ, нормализации работы желудочно-кишечного тракта, снижению уровня холестерина в крови, а также укреплению костей и хрящей. Кроме того, шиповник обладает ранозаживляющими и мочегонными свойствами.
В настоящее время шиповник широко применяется в различных формах — его используют для приготовления отваров, настоек, соков и чая. Особой популярностью пользуется настой из ягод. Для его приготовления тщательно промытые плоды заливают кипятком и настаивают не менее двух часов, при подаче допускается добавление меда. Такой напиток помогает укрепить иммунитет, снять отеки, снизить артериальное давление и облегчить кашель.
