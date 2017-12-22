Россиян призвали не распространяться о себе в соцсетях

Министерство связи и массовых коммуникаций намерено развить медиаграмотность у россиян, в том числе с помощью разъяснения угроз от указания лишней информации о себе в соцсетях. Об этом рассказал замруководителя ведомства Алексей Волин.
Министерство разработало перечень рекомендаций с целью повышения медиаграмотности, и Волин на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних назвал ее показатели, передает телеканал 360. Среди них — умение сохранить личную информацию в тайне, не распространять ее на просторах Сети. «Потому что мы знаем, что очень часто и дети, и взрослые становятся жертвами преступных посягательств как раз в результате того, что они сами подсказали преступникам и злоумышленникам», — цитирует замглавы ведомства RT.
Ранее хакеры нашли способ взломать Wi-Fi и получить доступ даже к зашифрованной информации. Так, злоумышленники могут узнать номера кредитных карт, пароли, личные переписки и фотографии. Это касается как публичных сетей, так и домашних.