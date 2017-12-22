{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 69,13
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2017
22:33  22 декабря 2017 6

Россиян призвали не распространяться о себе в соцсетях

Соцсети и мессенджеры. Сургут, ВКонтакте, соцсети, мессенджеры, приложения для телефона, вк
Пользователи могут оставить подсказки для преступников в соцсетяхФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Министерство связи и массовых коммуникаций намерено развить медиаграмотность у россиян, в том числе с помощью разъяснения угроз от указания лишней информации о себе в соцсетях. Об этом рассказал замруководителя ведомства Алексей Волин.

Министерство разработало перечень рекомендаций с целью повышения медиаграмотности, и Волин на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних назвал ее показатели, передает телеканал 360. Среди них — умение сохранить личную информацию в тайне, не распространять ее на просторах Сети. «Потому что мы знаем, что очень часто и дети, и взрослые становятся жертвами преступных посягательств как раз в результате того, что они сами подсказали преступникам и злоумышленникам», — цитирует замглавы ведомства RT.

Ранее хакеры нашли способ взломать Wi-Fi и получить доступ даже к зашифрованной информации. Так, злоумышленники могут узнать номера кредитных карт, пароли, личные переписки и фотографии. Это касается как публичных сетей, так и домашних.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров