21:21 16 октября 2017 0

Через Wi-Fi хакеры могут добраться до любой информации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из-за уязвимостей в протоколе шифрования WPA2 сотни миллионов Wi-Fi-роутеров являются потенциальной «добычей» хакеров. Специалист по компьютерной безопасности Мати Ванхоф утверждает, что, используя систему Key Reinstallation Attacks (Kracks), можно получить доступ даже к зашифрованной информации, если устройство подключено к Wi-Fi.

Проблема, как рассказывает Ванхоф, в самом протоколе WPA2, который использует четырехступенчатое шифрование. После ввода пароля для доступа к сети он может быть похищен и использован для взлома данных устройств. Хакеры могут получить доступ ко всему трафику, в том числе к номерам кредитных карт, паролям, личной переписке и фотографиям, пишет телеканал 360. В опасности оказываются пользователи и публичных сетей, и домашних.

Специалисты подчеркивают, что более 40% устройств на базе Android подвержены исключительно разрушительному варианту уязвимости.

Избежать кражи данных можно путем использования HTTPS-соединения для подключения к сайтам и сервисам. Еще одно важное требование — скорейшее обновление маршрутизаторов сразу после выпуска «заплаток», сообщает информагентство Nation News. Проще говоря, чтобы повысить степень защиты, нужно устанавливать новый пароль для Wi-Fi при каждом новом подключении.