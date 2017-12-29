11:24 29 декабря 2017 0

Сенатор Елена Перминова сообщила приятную новость Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская область попала в программу реструктуризации долгов, сообщила «URA.RU» Елена Перминова, член Совета Федерации от региона. «Своевременно предоставлены все документы и расчеты, соглашение на подписи у министра», — отметил сенатор.

Елена Перминова уточнила, что без этого соглашения 2018 году Зауралью пришлось бы выплатить пять миллиардов рублей госдолга. Теперь же сумма выплат значительно сократится и составит 1,3 млрд рублей.

На 1 декабря 2017 года госдолг Курганской области оценивался в 16,6 млрд рублей. Дефицит бюджета, принятого на 2018 год, по прогнозам, составит 2,6 млрд рублей.