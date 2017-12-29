Автобус получил серьезные повреждения
В Москве, вблизи станции метро «Сходненская», рейсовый автобус протаранил остановку, где находились люди.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, погибло два человека. Количество пострадавших пока неизвестно.
«Вышел минутой ранее из этого автобуса. Водила явно в шоке, но цел. Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки.Есть погибшие», — написал один из очевидцев в Twitter.
Последствия инцидента сняли свидетели происшествия. «URA.RU» следит за ситуацией.
Слева, предположительно, водитель автобуса