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29 декабря 2017
12:03  29 декабря 2017 4

В Москве автобус протаранил остановку возле метро. Есть жертвы. ВИДЕО

Автобус получил серьезные поврежденияФото: Twitter / @Repvbblica

В Москве, вблизи станции метро «Сходненская», рейсовый автобус протаранил остановку, где находились люди.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, погибло два человека. Количество пострадавших пока неизвестно.

«Вышел минутой ранее из этого автобуса. Водила явно в шоке, но цел. Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки.Есть погибшие», — написал один из очевидцев в Twitter.

Последствия инцидента сняли свидетели происшествия. «URA.RU» следит за ситуацией.

Слева, предположительно, водитель автобуса
Фото: @Repvbblica/ Twitter

Данил Бардин
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