15:02 29 декабря 2017 0

Останки того самого автобуса. Его водителю до сих пор снятся погибшие дети Фото: читатели URA.RU

Водителю автобуса Марату Зайнуллину, перевозившему погибших юных спортсменов из Нефтеюганска, по ночам снятся жертвы трагического ДТП. Об этом фигурант резонансной истории рассказал во время судебных прений.

По словам адвокатов потерпевших, Марат Зайнуллин стал единственным из подсудимых, кто обратился к родителям жертв автокатастрофы. Водитель автобуса попросил прощения: он сказал, что не выезжал на встречку, сильно переживает и по ночам к нему «приходят погибшие дети».

ДТП произошло в декабре 2016 года. Автобус с юными спортсменами из Нефтеюганска столкнулся с грузовиком. Погибли 12 человек, в том числе 10 детей. На скамье подсудимых четыре человека: водитель большегруза Раиль Саитханов, водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель владельца автобуса Александр Сидорук, а также директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова. Кроме того, был задержан и. о. председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александр Комарницкий.

Обвинение требует по 7 лет лишения свободы Саитханову и Зайнуллину, а также по 5 лет колонии для Сидорука и Тарасовой. Родственники погибших детей требуют пересмотреть дело и предъявить фигурантам новые обвинения. Адвокаты подсудимых, в свою очередь, утверждают о невиновности подзащитных. Адвокат Сидорука Венера Лысенко и вовсе заявила, что виновниками должны быть сами родители погибших детей. «А вы не чувствуете своей вины в том, что посадили детей в плохой автобус и отправили их на соревнования?» — обратилась Лысенко к близким жертв трагедии в зале суда.

Как ранее сообщало «URA.RU», из-за этой трагедии в Югру трижды прилетал глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил организовать еще одну встречу с родственниками погибших детей — судя по всему, она пройдет уже в 2018 году. В январе подсудимым дадут выступить с последним словом, а затем будет объявлен приговор.