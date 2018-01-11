Падение температуры воздуха в югорской столице стало поводом для отмены занятий у учеников младших классов, обучающихся в первую и вторую смены. Об этом 11 января сообщил югорский центр гидрометеорологии.
В пресс-службе метеоцентра сообщили, что на 11 часов утра зафиксирована температура воздуха в 27 градусов мороза. Это первые актированные дни в 2018 году.
Стоит отметить, что актированные дни у учащихся 1-4-го классов в ХМАО начинаются при минус 29 градусах в безветренные дни и при минус 24 градусах при скорости ветра более 10 метров в секунду. Для учащихся 5-9-х классов занятия отменяются при 32 градусах мороза при отсутствии ветра и при минус 27 градусах при сильном ветре. У старшеклассников занятия отменяют при минус 36 градусах безветренной погоды и при 31 градусе мороза при ветре скоростью 10 метров в секунду.