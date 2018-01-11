17:05 11 января 2018 0

Из-за конфликта бывшего и действующего мэров жители Кудымкара рискуют остаться без воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На севере Прикамья жители рискуют остаться без водопровода из-за разногласий бывшего мэра с действующими властями. Сам экс-глава Кудымкара Анатолий Голубков пояснил «URA.RU», что чиновники нарушили обещания и спровоцировали конфликт.

Скандал, по данным издания «Парма-Новости», случился в кабинете главы Кудымкара Ивана Мехоношина. Предшественник градоначальника — экс-мэр Анатолий Голубков — заявил, что намерен разобрать водопровод в районе старого аэропорта и в районе школы-интерната. Бывший глава города на свои деньги достроил объект, из-за которого была разрушена его политическая карьера. А сейчас действующие власти Кудымкара отказываются выкупить водопровод и препятствуют Голубкову оформить на него право собственности.

Исполняющий обязанности прокурора города Павел Смирнов заявил изданию, что за демонтаж водопровода, которым пользуются люди, возможна уголовная ответственность. Представитель надзорного органа посоветовал участникам конфликта решать вопрос «в рамках правового поля».

Сам Анатолий Голубков пояснил «URA.RU», что в общей сложности потратил на два участка водопровода порядка 1,4 млн рублей личных средств (семья даже продала квартиру дочери экс-мэра). Оба участка юридически никому не принадлежат. Голубков готов уступить их городу по действующим расценкам (около двух млн рублей). Для оформления права собственности на водопровод бывшему мэру необходимо взять в аренду земельный участок, но власти выступают против.

Константин Окунев предлагает властям хорошенько подумать Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«У нас были устные договоренности с действующим главой города. Ну, я предполагал, что он струхнет. Разбор водопровода никому не выгоден — ни муниципалитету, ни мне. Но это уже жест отчаянья. Сколько еще эта история может тянуться?» — недоумевает Голубков.

За бывшего мэра в социальных сетях заступился лидер движения «Выбор» и экс-кандидат в губернаторы Константин Окунев, который предложил властям «включить мозги». «В этой ситуации оказываются и будут оказываться впредь предприниматели, решившие посотрудничать с властью, поучаствовать в строительстве объектов соцкультбыта, сетей и инженерных коммуникаций по заказу администраций всех уровней. Бандитам из лихих 90-х такая возможность по нескольку раз по беспределу „наказывать“ за одно и то же этого „терпилу“ показалась бы просто сказкой! …Раз водопровод не оформлен, и строила его фирма Голубкова, то она же его и разобрать элементарно сможет», — рассуждает политик.

Иван Мехоношин сомневается, что кто-то сможет разобрать водопровод Фото с сайта города Кудымкара

Глава Кудымкара Иван Мехоношин в беседе с корреспондентом «URA.RU» озвучил иную версию происходящего. По словам градоначальника, водопроводные сети, из-за которых разгорелся спор, признаны судом бесхозяйными и переданы в пользование местному водоканалу. Поэтому разобрать их никто не вправе. «Сегодня эти сети не принадлежат Голубкову. Если он понес какие-то затраты, то сперва нужно этот факт доказать. Для этого — обратиться в суд», — говорит мэр, который не планирует ничего покупать у своего предшественника.

Анатолий Голубков, напомним, хорошо известен в Пермском крае. В 2013 году зять главы Кудымкара получил подряд на строительство водопровода. Правоохранительные органы сочли этот факт нарушением антикоррупционного законодательства. В ситуацию вмешался губернатор Виктор Басаргин и инициировал отставку опального мэра. Впоследствии Голубков баллотировался в гордуму Кудымкара, но потерпел поражение. А злополучный водопровод, протяженность которого составляет более двух километров, он достроил на собственные средства.