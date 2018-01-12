В Екатеринбурге поймали инкассатора, сбежавшего с пистолетом и миллионом рублей

10:12 12 января 2018 4

Инкассатора поймали спустя полтора дня после кражи Фото: Александр Штоц, «ВК»

Екатеринбургские полицейские сумели задержать 26-летнего инкассатора Александра Штоца, который 10 января скрылся со службы, прихватив с собой почти миллион рублей и табельное оружие.

Как сообщало ранее «URA.RU», в полицию обратился представитель «Росинкас» с заявлением о таинственном исчезновении сотрудника. По словам заявителя, днем на улице Уральской Штоц сказал коллегам, что у него болит голова и он сходит в аптеку за таблетками. Штоца долго ждали, но он так и не вернулся в машину. После этого коллеги обнаружили, что он забрал с собой более 900 тысяч рублей и оружие.

Относительно задержания комментарий в УМВД Екатеринбурга получить пока не удалось.

В Сети знакомые в основном осуждали поступок Штоца Фото: Александр Штоц, «ВК»

Коллеги рассказали, что семья инкассатора испытывала большие финансовые трудности, у Александра не было денег на лечение матери, а зарплату он получал небольшую.

После бегства Штоц почти постоянно был онлайн в своей группе «ВКонтакте». Ему многие писали, но он никому не отвечал. Ночью беглеца сумели задержать полицейские.

Это не первый случай, когда инкассаторы идут на кражу денег, которые сами же и должны охранять. Самое громкое преступление было совершено в Перми в 2009 году: инкассатор Сбербанка Александр Шурман украл 250 миллионов рублей. Шурмана задержали спустя несколько дней. Почти все деньги удалось вернуть, не смогли найти только полтора миллиона. Шурман уже отбыл свой срок и освободился в 2017 году.