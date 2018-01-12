В Екатеринбурге инкассатор сбежал с миллионом рублей

00:27 12 января 2018 0

Мужчина похитил крупную сумму и сбежал Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудник инкассаторской организации украл почти миллион рублей. Сейчас городская полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, подозреваемый объявлен в розыск.

Как сообщила «URA.RU» руководитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Ирина Бучельникова, о произошедшем правоохранителям стало известно 10 января. В срезу в отдел полиции №3 обратились представители инкассаторской фирмы, которые заявили о хищении у группы сотрудников денег в районе улицы Уральская. По данным СМИ, речь идет о сумме порядка миллиона рублей.

«В совершении противоправных действий подозревается один из инкассаторов, входивший в состав той же группы. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства инцидента, а также местонахождение подозреваемого», — пояснила собеседница.

Как пишет сайт «КП» со ссылкой на источники, инкассатор взял сумку с наличными и заявил своим коллегам, что ему нужно отлучиться. Сказав, что он сейчас вернется, вышел из здания, куда приехала группа, и сбежал. По неподтвержденным данным, при себе у него было служебное оружие.

В феврале прошлого года в Нижнем Тагиле инкассатор получил в организации сумку с миллионом рублей, вышел через черный ход и передал деньги своему другу. Потом он вернулся в здание, на полу испачкал свою одежду и обратился в полицию с заявлением об ограблении.