{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 68,06
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 января 2018
11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Свердловской области
00:27  12 января 2018 0

В Екатеринбурге инкассатор сбежал с миллионом рублей

Клипарт. Разное. Магнитогорск, купюры, деньги
Мужчина похитил крупную сумму и сбежалФото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудник инкассаторской организации украл почти миллион рублей. Сейчас городская полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, подозреваемый объявлен в розыск.

Как сообщила «URA.RU» руководитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Ирина Бучельникова, о произошедшем правоохранителям стало известно 10 января. В срезу в отдел полиции №3 обратились представители инкассаторской фирмы, которые заявили о хищении у группы сотрудников денег в районе улицы Уральская. По данным СМИ, речь идет о сумме порядка миллиона рублей.

«В совершении противоправных действий подозревается один из инкассаторов, входивший в состав той же группы. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства инцидента, а также местонахождение подозреваемого», — пояснила собеседница.

Как пишет сайт «КП» со ссылкой на источники, инкассатор взял сумку с наличными и заявил своим коллегам, что ему нужно отлучиться. Сказав, что он сейчас вернется, вышел из здания, куда приехала группа, и сбежал. По неподтвержденным данным, при себе у него было служебное оружие.

В феврале прошлого года в Нижнем Тагиле инкассатор получил в организации сумку с миллионом рублей, вышел через черный ход и передал деньги своему другу. Потом он вернулся в здание, на полу испачкал свою одежду и обратился в полицию с заявлением об ограблении.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров