02:31 14 января 2018 0

Ущерб от действий грызунов составил порядка 300 долларов США Фото: скриншот видеозапись вскрытия кассеты, Youtube

Пара мышей, спасаясь от холода, устроила гнездо в одном из банкоматов, установленных неподалеку от столицы Казахстана Астаны. Грызуны сумели пробраться в кассету с наличными и изгрызли купюр почти на 300 долларов США.

Как сообщает RT со ссылкой на сообщение пресс-службы банка, мышам ничего не угрожает. Видеозапись вскрытия поврежденной кассеты была опубликована казахстанскими СМИ.

«Действительно, в одном из банкоматов, расположенном неподалёку от Астаны, в процессе инкассации была обнаружена пара мышей, судя по всему, искавших убежище от суровых погодных условий, — распространило комментарий банка издание Tengrinews.kz. — В данный момент мы выясняем все подробности случившегося. Грызунам ничто не угрожает».

Отметим, ущерб от грызунов не всегда оказывается столь незначительным. Как ранее писало «URA.RU», в прошлом году из-за грызунов украинским таможенникам пришлось уничтожить орехов на 6,5 тысячи долларов — продукт оказался сильно попорчен мышами.