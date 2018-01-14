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14 января 2018
13 января 2018
Главные новости Москвы
02:31  14 января 2018 0

Мыши съели деньги в банкомате в Казахстане. ВИДЕО

Ущерб от действий грызунов составил порядка 300 долларов СШАФото: скриншот видеозапись вскрытия кассеты, Youtube

Пара мышей, спасаясь от холода, устроила гнездо в одном из банкоматов, установленных неподалеку от столицы Казахстана Астаны. Грызуны сумели пробраться в кассету с наличными и изгрызли купюр почти на 300 долларов США.

Как сообщает RT со ссылкой на сообщение пресс-службы банка, мышам ничего не угрожает. Видеозапись вскрытия поврежденной кассеты была опубликована казахстанскими СМИ.

«Действительно, в одном из банкоматов, расположенном неподалёку от Астаны, в процессе инкассации была обнаружена пара мышей, судя по всему, искавших убежище от суровых погодных условий, — распространило комментарий банка издание Tengrinews.kz. — В данный момент мы выясняем все подробности случившегося. Грызунам ничто не угрожает».

Отметим, ущерб от грызунов не всегда оказывается столь незначительным. Как ранее писало «URA.RU», в прошлом году из-за грызунов украинским таможенникам пришлось уничтожить орехов на 6,5 тысячи долларов — продукт оказался сильно попорчен мышами.

Евгений Александров
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