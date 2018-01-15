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15 января 2018
Главные новости Москвы
16:04  15 января 2018 0

Лавров заявил, что Россия уважает целостность Украины без Крыма

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, лавров сергей
Глава МИД России напомнил о полном соответствии референдума по Крыму с международным правомФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Россия с уважением относится к территориальной целостности Украины, а на Западе тема конфликта в Донбассе искусственно раздувается. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией», — приводит слова министра «Федеральное агентство новостей». Лавров также отметил, что Запад намеренно придает масштаб событиям в Донбассе для достижения собственных целей, что является «ошибочным и абсолютно политизированным», пишет RT.

Во время своей речи министр иностранных дел заявил, что Россия заинтересована в полном выполнении минских договоренностей. Как пишут argumenti.ru, по словам Лаврова, «западным коллегам нужно отойти от безоглядной, бездумной поддержки линии Киева на срыв этих соглашений».

Ранее «URA.RU» писало, что США и Европа заявили о готовности отменить санкции в отношении РФ, если наша страна договорится с Украиной. Однако российские политологи отмечают, что российско-американские отношения не изменятся, пока в США не прекратят поддерживать исключительно сторону Киева.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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