Лавров заявил, что Россия уважает целостность Украины без Крыма

Россия с уважением относится к территориальной целостности Украины, а на Западе тема конфликта в Донбассе искусственно раздувается. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией», — приводит слова министра «Федеральное агентство новостей». Лавров также отметил, что Запад намеренно придает масштаб событиям в Донбассе для достижения собственных целей, что является «ошибочным и абсолютно политизированным», пишет RT.
Во время своей речи министр иностранных дел заявил, что Россия заинтересована в полном выполнении минских договоренностей. Как пишут argumenti.ru, по словам Лаврова, «западным коллегам нужно отойти от безоглядной, бездумной поддержки линии Киева на срыв этих соглашений».
Ранее «URA.RU» писало, что США и Европа заявили о готовности отменить санкции в отношении РФ, если наша страна договорится с Украиной. Однако российские политологи отмечают, что российско-американские отношения не изменятся, пока в США не прекратят поддерживать исключительно сторону Киева.