После высказывания о «странах-гадюшниках» Трамп пригласил в США мигрантов со всего мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет в стране иммигрантов из любых государств. Об этом он сообщил журналистам 16 января после встречи со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым в Вашингтоне.
«Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду», — приводит RT ответ Трамп на соответствующий вопрос репортера.
Ранее в СМИ сообщили, что американский лидер на совещании по иммиграции с сенаторами назвал страны третьего мира «гадюшником» [грязными дырами]. Страны Африканского союза, Гаити, куба и другие правительства осудили эти слова, назвав их оскорбительными.
Позже президент заявил, что передавший его слова сенатор попросту неверно понял и истолковал его слова, отметив, что не называл страны гадюшниками, напоминает Nation News.