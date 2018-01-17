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17 января 2018
16 января 2018
00:31  17 января 2018 0

После высказывания о «странах-гадюшниках» Трамп пригласил в США мигрантов со всего мира

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Дональд Трамп заявил, что готов принимать иммФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет в стране иммигрантов из любых государств. Об этом он сообщил журналистам 16 января после встречи со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым в Вашингтоне.

«Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду», — приводит RT ответ Трамп на соответствующий вопрос репортера.

Ранее в СМИ сообщили, что американский лидер на совещании по иммиграции с сенаторами назвал страны третьего мира «гадюшником» [грязными дырами]. Страны Африканского союза, Гаити, куба и другие правительства осудили эти слова, назвав их оскорбительными.

Позже президент заявил, что передавший его слова сенатор попросту неверно понял и истолковал его слова, отметив, что не называл страны гадюшниками, напоминает Nation News.

Сергей Демин
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