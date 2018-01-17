19:52 17 января 2018 4

Огонь отрезал жертвам путь к отступлению, а на окнах были установлены решетки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ХМАО судят мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве семьи из четырех человек. По данным источников агентства в силовых структурах региона, речь идет о трагедии, которая произошла в Сургуте в сентябре 2011 года. Тогда в поселке Взлетный сгорел балок — в нем находились женщина, две ее дочери и полуторагодовалый внук.

Пожар происходил на глазах у местных жителей — на окнах балка стояли решетки, и люди сгорели буквально на глазах у соседей. Их пытались спасти, даже дергали машинами решетки, но все усилия были тщетны. После проверки специалисты МЧС сделали вывод, что пожар вероятнее всего произошел из-за замыкания проводки.

Подробности трагедии стали известны только сейчас. В 2016 году в Москве явку с повинной написал мужчина, заявивший, что именно он поджег тот самый балок. Было возбуждено уголовное дело, которое сейчас уже находится на рассмотрении в суде. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в региональном управлении СКР.

«В ходе следствия мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами „а, в, е“ части 2 статьи 105 УК РФ: убийство более двух лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом. Следствием установлено, что в 2011 году обвиняемый находился в близких отношениях с 21-летней девушкой, которая проживала совместно с 9-летней сестрой, мамой и полуторагодовалым сыном», — рассказала «URA.RU» старший помощник руководителя следственного управления СКР по ХМАО Алина Никифорова.

В балке жила семья Владимира Базарова. Тогда он руководил городской коммуналкой, сейчас — вице-губернатор Севастополя Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В конце августа 2011 года между мужчиной и девушкой произошел конфликт на почве ревности. По версии следователей, вечером 2 сентября 2011 года обвиняемый поджег дом девушки, облив дверь бензином. Мужчина утверждает, что так он хотел напугать возлюбленную и был уверен, что она сможет выбраться из горящего дома.

Известно, что мужчине 37 лет, его фамилия Снурницын. По данным инсайдеров, он рассчитывал, что дело будет возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности», срок давности по которой к моменту его признания уже вышел, однако обвинили его в убийстве с отягчающими обстоятельствами. Подсудимый даже заявлял, что намерен уйти в монастырь, именно поэтому и решил признаться в поджоге, но и этот аргумент не убедил следователей и судью.

По данным источников агентства, в балке сгорели родственники Владимира Базарова — на тот момент он занимал пост директора департамента городского хозяйства администрации Сургута.

Сейчас Базаров работает вице-губернатором Севастополя. На момент публикации связаться с чиновником и получить официальное подтверждение этим данным не удалось.

Добавим, Снурницыну за поджег балка, в котором сгорели четыре человека, грозит пожизненное лишение свободы.

Приговор, по предварительным данным, будет вынесен в феврале 2018 года.