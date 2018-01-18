Звезда «Дома-2» рассказала о бесправности ведущих на проекте

09:06 18 января 2018 5

Элина Камирен раскрыла секрет Бузовой, Бородиной и Собчак Фото: издание «OaNews»

Бывшая участница шоу «Дом-2» Элина Камирен из Тюмени рассказала о жестких рамках, в которых находятся ведущие проекта. По ее словам, они фактически всегда лишь выполняют требования редакторов программы.

В своем блоге Камирен поведала о закулисье съемок «Дома-2», пишет сайт OaNews. По ее словам, во время съемочного процесса становится очевидной искусственность общения ведущих с участниками телестройки. Дело в том, что все решения о судьбах героев принимает руководство, а Ольга Бузова, Ксения Бородина и другие лишь повторяют то, что им через наушник велит говорить редактор.

Совсем по-другому работала только Ксения Собчак, отмечает Элина Камирен. Она просто вытаскивала наушник из уха и общалась с героями сама, но позднее получала за это выговоры от организаторов.