Путин пообещал студентам помощь в получении зарубежного образования

20:02 30 января 2018 5

Президент предложил инициативу, чтобы студентам не нужно было тратить деньги на билет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин заявил, что власти России будут помогать студентам и аспирантам получать образование, в том числе за границей. По его словам, современное образование должно быть открытым.

«Мы будем помогать получать образование и за границей. Но если такую сетевую структуру создавать, может быть, нет необходимости деньги на билет тратить, потому что в современном мире можно все делать по-другому», — заявил он на встрече со своими доверенными лицами в Москве, передает РИА «Новости».

Путин рассказал, что сегодня МГУ, СПбГУ и российские федеральные университеты выстраивают между собой межвузовское взаимодействие, при котором студенты и аспиранты могут получить доступ к учебным курсам не только своего, но и другого вуза. Он рекомендовал развивать такие сквозные программы.

Напомним, 30 января Владимир Путин провел встречу с доверенными лицами. Он прокомментировал «кремлевский доклад» США и пошутил, что его не включили в список: «Обидно, слушай!». В Центризбирком поступил его первый финансовый отчет как кандидата в президенты. В нем отражены как поступление денег в его избирательный фонд, так и первые расходы на избирательную кампанию.