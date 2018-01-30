Путин пообещал студентам помощь в получении зарубежного образования

Президент Владимир Путин заявил, что власти России будут помогать студентам и аспирантам получать образование, в том числе за границей. По его словам, современное образование должно быть открытым.
«Мы будем помогать получать образование и за границей. Но если такую сетевую структуру создавать, может быть, нет необходимости деньги на билет тратить, потому что в современном мире можно все делать по-другому», — заявил он на встрече со своими доверенными лицами в Москве, передает РИА «Новости».
Путин рассказал, что сегодня МГУ, СПбГУ и российские федеральные университеты выстраивают между собой межвузовское взаимодействие, при котором студенты и аспиранты могут получить доступ к учебным курсам не только своего, но и другого вуза. Он рекомендовал развивать такие сквозные программы.
Напомним, 30 января Владимир Путин провел встречу с доверенными лицами. Он прокомментировал «кремлевский доклад» США и пошутил, что его не включили в список: «Обидно, слушай!». В Центризбирком поступил его первый финансовый отчет как кандидата в президенты. В нем отражены как поступление денег в его избирательный фонд, так и первые расходы на избирательную кампанию.