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31 января 2018
17:31  31 января 2018 0

У Джигарханяна случился сердечный приступ после просмотра передачи с участием экс-супруги

Здоровье Джигарханяна подкосил скандал вокруг его разводаФото: Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

Народный артист СССР Армен Джигарханян снова госпитализирован в одну из столичных клиник из-за сердечного приступа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Актера в бессознательном состоянии увезла карета скорой помощи. Отмечается, что болезнь разбила его после просмотра передачи «Пусть говорят» на «Первом канале» с участием его бывшей жены, Виталины Цымбалюк-Романовской.

В программе пианистка встретилась с пасынком экс-мужа Степаном Джигарханяном, у которого было много претензий к ней. В эфире обсуждали уголовное дело, которое завели на Цымбалюк-Романовскую за незаконную установку видеонаблюдения за актером. Также выясняли, зачем она пичкала его психотропными веществами. Ранее «URA.RU» сообщало о госпитализации артиста с приступом. Медики оценили его состояние как стабильное средней тяжести.

Ксения Томашова
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