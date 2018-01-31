Народный артист СССР Армен Джигарханян снова госпитализирован в одну из столичных клиник из-за сердечного приступа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Актера в бессознательном состоянии увезла карета скорой помощи. Отмечается, что болезнь разбила его после просмотра передачи «Пусть говорят» на «Первом канале» с участием его бывшей жены, Виталины Цымбалюк-Романовской.
В программе пианистка встретилась с пасынком экс-мужа Степаном Джигарханяном, у которого было много претензий к ней. В эфире обсуждали уголовное дело, которое завели на Цымбалюк-Романовскую за незаконную установку видеонаблюдения за актером. Также выясняли, зачем она пичкала его психотропными веществами. Ранее «URA.RU» сообщало о госпитализации артиста с приступом. Медики оценили его состояние как стабильное средней тяжести.