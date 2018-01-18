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18 января 2018
17 января 2018
02:47  18 января 2018 0

Джигарханяна госпитализировали из-за проблем с сердцем

Армен Джигарханян, медведев дмитрий, джигарханян армен
В 2010 году артист стал кавалером ордена За заслуги перед ОтечествомФото: Официальный сайт президента РФ

Народный артист России Армен Джигарханян в минувшую среду, 17 января, был госпитализирован в Первую градскую больницу имени Н.И. Пирогова. Причиной стали осложнения на сердце.

В настоящее время медики оценивают состояние артиста как стабильное средней тяжести. По информации портала 7дней.ру, причиной ухудшения состояния здоровья мог стать грипп: несмотря общее недомогание, вызванное простудой, актер и режиссер решил не пропускать репетицию спектакля в своем театре. Там у него резко поднялось артериальное давление и сотрудники вызвали скорую помощь.

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Между тем, вполне вероятно, что причиной госпитализации могло стать банальное переутомление — 82-летний актер и режиссер перетрудился. Как сообщает «5 канал», диагноз «осложнение с сердцем» Джигарханяну ставят постоянно.

Напомним, недавно Армен Джигарханян пережил развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Как ранее писало «URA.RU» пианистка и актер прожили в браке 16 лет, однако после череды скандалов в октябре 2017-го Джигарханян подал на развод. Виталина стала обладательницей крупной денежной суммы и нескольких квартир.

Евгений Александров
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