Российский священник после безуспешных молитв заплатил штраф чемоданом евро

Настоятель мужского монастыря из Псковской области оказался в неудобной ситуации, когда вез на «Газели» гуманитарную помощь для одной из церквей в белорусской Березе. Священник нарушил правила проезда по платным дорогам в стране, и ему насчитали 14 нарушений ПДД на общую сумму в 3,6 тысячи евро.
Российский священник вошел в историю белорусского ГИБДД как водитель, уплативший рекордный штраф за нарушение правил проезда по платным дорогам, пишет белорусское издание Intex-Press. Как выяснилось, ни он, ни другие священнослужители из монастыря, регулярно возившие гуманитарную помощь в церковь, не знали о необходимости установить специальное устройства для оплаты. В результате за машиной накопилось 14 штрафов, которые белорусские инспектора предъявили настоятелю при проверке его автомобиля.
«Когда батюшку остановили на трассе возле кафе „Старый друг“, он ужаснулся от суммы оплаты — таких денег у него с собой не было. На трассе батюшка начал креститься и молиться, чтобы его отпустили. Но автомобиль все же поставили на штрафстоянку. За настоятелем монастыря приехали коллеги из березовской церкви и забрали и его, и гуманитарную помощь», — рассказал начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в Барановичах Александр Булыга.
По словам очевидцев, священник вернулся за машиной через месяц с «чемоданом евро». Кто и как помог собрать деньги — он не пояснил, оплатил штраф и уехал.
Ранее Nation News сообщал об инциденте во Владимирской области, где один священник на внедорожнике сбил другого, который переходил дорогу по пешеходному переходу. На время выяснения обстоятельств священнослужитель был отстранен от службы в церкви.