На Олимпиаде в Пхенчхане поймали первого спортсмена с допингом

11:57 13 февраля 2018 7

В анализе японца нашли вещество, влияющее на дыхание Фото: Илья Московец © URA.RU

Японский спортсмен сдал положительный тест на допинг. Его отстранили от Игр и выселили из Олимпийской деревни.

Запасной шорт-трекист Кэй Сайто входил в состав сборной Японии на эстафете 5000 метров. О положительном допинг-тесте стало известно поздно вечером в понедельник, 12 февраля, пишет «Федеральное агентство новостей».

В анализе атлета был обнаружен ацетазоламид. Это вещество является мочегонным средством, которое угнетает фермент карбоангидразу. Он, в свою очередь, участвует во многих процессах, среди которых дыхание. Уточняется, что это первый олимпиец из Японии, замеченный в употреблении допинга