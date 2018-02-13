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13 февраля 2018
11:57  13 февраля 2018 7

На Олимпиаде в Пхенчхане поймали первого спортсмена с допингом

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В анализе японца нашли вещество, влияющее на дыханиеФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Японский спортсмен сдал положительный тест на допинг. Его отстранили от Игр и выселили из Олимпийской деревни.

Запасной шорт-трекист Кэй Сайто входил в состав сборной Японии на эстафете 5000 метров. О положительном допинг-тесте стало известно поздно вечером в понедельник, 12 февраля, пишет «Федеральное агентство новостей».

В анализе атлета был обнаружен ацетазоламид. Это вещество является мочегонным средством, которое угнетает фермент карбоангидразу. Он, в свою очередь, участвует во многих процессах, среди которых дыхание. Уточняется, что это первый олимпиец из Японии, замеченный в употреблении допинга

Семен Гринберг
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