Все школы Сургута с субботы, 11 февраля, закрыты на карантин. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе городского департамента образования.
Решение о введении карантина было принято, чтобы не допустить распространения вирусов гриппа и ОРВИ в общеобразовательных учреждениях. На какой конкретно срок закрыты школы — пока что не уточняется. Решение будет приниматься в конце следующей недели. Отметим, что несколько лет назад в Сургуте стали вводить карантин заранее, на пике заболеваемости в регионе, не дожидаясь официального объявления эпидемии в городе.
Как ранее сообщало «URA.RU», все школы закрыты в Ханты-Мансийске, столица региона — один из лидеров по распространению вирусов гриппа и ОРВИ. Эпидпорог также превышен в Урае, Нефтеюганске, Октябрьском и Кондинском районах. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от проведения массовых, культурных и спортивных мероприятий, в результате чего под угрозой срыва оказалась «Лыжня России».