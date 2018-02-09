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Главные новости Югры
17:33  09 февраля 2018 0

Все школы крупнейшего города ХМАО закрыты на неопределенный срок. Карантин введен из-за эпидемии

Дети и карантин. Екатеринбург, школьный класс, карантин, учебный процесс
Школьники Сургута ушли на вынужденные каникулыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все школы Сургута с субботы, 11 февраля, закрыты на карантин. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе городского департамента образования.

Решение о введении карантина было принято, чтобы не допустить распространения вирусов гриппа и ОРВИ в общеобразовательных учреждениях. На какой конкретно срок закрыты школы — пока что не уточняется. Решение будет приниматься в конце следующей недели. Отметим, что несколько лет назад в Сургуте стали вводить карантин заранее, на пике заболеваемости в регионе, не дожидаясь официального объявления эпидемии в городе.

Как ранее сообщало «URA.RU», все школы закрыты в Ханты-Мансийске, столица региона — один из лидеров по распространению вирусов гриппа и ОРВИ. Эпидпорог также превышен в Урае, Нефтеюганске, Октябрьском и Кондинском районах. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от проведения массовых, культурных и спортивных мероприятий, в результате чего под угрозой срыва оказалась «Лыжня России».

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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